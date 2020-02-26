После ремонта теплотрассы на пр. Героев Сталинграда появится зелёная зона

26 февраля 2020     7
После ремонта теплотрассы на пр

Жители проспекта Героев Сталинграда жалуются на работу подрядчика. Под окнами жилых домов в границах стройплощадки грузовые машины сбрасывают грунт.

Общественники обеспокоены, почему за забором стройплощадки на месте бывшего Сталинградского рынка каждый день растут отвалы грунта. Люди объясняют, что вынуждены заглядывать за ограду не только из праздного любопытства.

«Вот представляете, под окнами кубометры земли перегружаются, загружаются, пересеиваются, образуются пыль и грязь», – делится председатель совета дома №60 по проспекту Героев Сталинграда Наталья Моисеенко.

Представители департамента городского хозяйства рассказали, что ремонт теплосетей проходит в стеснённых условиях. С одной стороны жилые дома, с другой – дорога. А грунт нужно куда-то временно складывать. Вот и выбрали свободную площадь в районе дома №60, в границах стройплощадки.

«В рамках диалога с жителями взяли на себя обязательства рассмотреть альтернативные площадки для складирования земли и материалов. Обратимся в ДИЗО, архитектуру и совместными усилиями снизим напряжение непосредственно в данном районе», – пояснил директор ГКУ “Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства” Денис Водопьянов.

Год назад, на этом месте стояли нестационарные торговые объекты. Ларьки нужно было демонтировать, чтобы подрядчик приступил к ремонту теплотрассы, которая 10 лет находилась в аварийном состоянии и представляла опасность для людей. В земле оказалось много неучтённых проектом коммуникаций, поэтому сроки реконструкции затянулись.

Подрядчику дали год дополнительного времени. Сейчас рабочие ждут окончания отопительного сезона в апреле и только после этого они смогут приступить к ремонту теплотрассы. Продлится он ориентировочно до конца 2020 года.

Во время работ подрядчик повредил несколько деревьев, внимательные общественники заметили это и написали письма в Севприроднадзор. Фирма-исполнитель работ обязана теперь провести компенсационные высадки растений. В конечном счёте над теплотрассой обустроят дорогу-дублёр проспекта Героев Сталинграда и благоустроят зелёную зону.

Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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