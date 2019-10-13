После смерти мальчика «Артек» ждет проверка Росздравнадзора

Качество оказания медицинской помощи в “Артеке” проверит Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения – такое поручение сделала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Специалистам Росздравнадзора предстоит выяснить, как медицинские работники детского центра вовремя не обнаружили у школьника такое серьезное заболевание.

12-летний мальчик, приехавший в «Артек» на отдых из Санкт-Петербурга, скончался из-за пневмонии. Его доставили в Ялтинскую горбольницу №1, но спасти ребенка врачи уже не смогли.

Свою проверку проводит и ГСУ Следственного комитета России по республике Крым и Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь