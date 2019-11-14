После стрельбы в колледже Благовещенска на безопасность проверят учебные заведения Севастополя

Все учебные заведения Севастополя проверят на предмет обеспечения безопасности после событий в Благовещенске.

Врио губернатора города Михаил Развожаев поручил ответственным структурам провести такой рейд до конца следующей недели. Об этом он заявил сегодня заседании правительства.

«Ещё раз все учебные заведения: школы, техникумы, которые подведомственны правительству, нужно проверить. Тревожные кнопки у всех должны работать. Если у кого-то не работает кнопка, не оплачены контракты с вневедомственной охраной и так далее, то всё привести в соответствие, деньги выделить», – потребовал Развожаев.

Вице-губернатора Ольга Тимофеева должна будет представить ему отчет о том, как прошла поверка. Результаты рейда глава города ждет также в конце следующей недели.

Сегодня в Благовещенском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу. Погиб один человек, ещё трое пострадали. Прибывшие на место происшествия полицейские вступили в перестрелку со студентом. Он был заблокирован в аудитории, где его позже нашли мертвым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта охрана-титан.рф

Источник: Вести.Севастополь