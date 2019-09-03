После форума «Таврида» было вывезено 7 КАМАЗов мусора

3 сентября 2019     18
После форума «Таврида» было вывезено 7 КАМАЗов мусора

На берегу бухты Капсель под Судаком, где в течение шести дней проходил форум «Таврида-АРТ», завершился демонтаж конструкций, шатров и палаток.  

Также с территории в 56 гектаров было вывезено 140 кубометров мусора, это 7 самосвалов грузоподъемностью 20 кубов каждый. Весь этот мусор оставили после себя участники и гости фестиваля. В этом году их было 92 тысячи.

Коммунальные службы и добровольцы очистили 400 метров береговой линии и морское дно на глубине до 2.5 метров.

Как сообщает пресс-служба форума, еще до начала фестиваля организаторы вывезли 30 кубометров мусора, который годами лежал на этой территории. Один из основных принципов «Тавриды» – экологичность. В рамках проектов молодежного форума регулярно проходят субботники и экологические акции.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Лукашенко подтвердил отсутствие намерений производить или размещать ракеты
Лукашенко подтвердил отсутствие намерений производить или размещать ракеты

Белоруссия не намерена производить или размещать на своей территории ракеты средней и меньшей дальности. Об этом заявил президент страны Александр …


Звонкий праздник сентября в Севастополе (ФОТО)
Звонкий праздник сентября в Севастополе (ФОТО)

Вот и настал волнительный день для нескольких тысяч юных севастопольцев. После летних каникул для них вновь распахнулись двери школ, гимназий …


В Севастополе уничтожили 10 бомб (ФОТО)
В Севастополе уничтожили 10 бомб (ФОТО)

На специальном полигоне чрезвычайного ведомства состоялась масштабная пиротехническая операция. Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю при участии специалистов …


После форума «Таврида» было вывезено 7 КАМАЗов мусора
После форума «Таврида» было вывезено 7 КАМАЗов мусора

На берегу бухты Капсель под Судаком, где в течение шести дней проходил форум «Таврида-АРТ», завершился демонтаж конструкций, шатров и палаток. …


В Севастополе разработают единый стандарт размещения на пляжах кафе и торговых палаток
В Севастополе разработают единый стандарт размещения на пляжах кафе и торговых палаток

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев оценил, как идет реконструкция парка в Учкуевке. Работы там должны быть завершены до конца октября. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты