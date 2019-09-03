После форума «Таврида» было вывезено 7 КАМАЗов мусора

На берегу бухты Капсель под Судаком, где в течение шести дней проходил форум «Таврида-АРТ», завершился демонтаж конструкций, шатров и палаток.

Также с территории в 56 гектаров было вывезено 140 кубометров мусора, это 7 самосвалов грузоподъемностью 20 кубов каждый. Весь этот мусор оставили после себя участники и гости фестиваля. В этом году их было 92 тысячи.

Коммунальные службы и добровольцы очистили 400 метров береговой линии и морское дно на глубине до 2.5 метров.

Как сообщает пресс-служба форума, еще до начала фестиваля организаторы вывезли 30 кубометров мусора, который годами лежал на этой территории. Один из основных принципов «Тавриды» – экологичность. В рамках проектов молодежного форума регулярно проходят субботники и экологические акции.

Источник: Вести.Севастополь