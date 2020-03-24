После экспертизы восьмой этап трассы «Таврида» подорожал на 6 млдр рублей

24 марта 2020     9
После экспертизы восьмой этап трассы «Таврида» подорожал на 6 млдр рублей

В правительстве Севастополя рассчитывают, что строительство восьмого – последнего и самого сложного – этапа федеральной трассы «Таврида» начнется уже этим летом. Именно на этом этапе трасса зайдет в Город-Герой.

Из экспертизы проект вышел с существенным удорожанием: с 11 до 18 млдр рублей, рассказал врио губернатора Севастополя на пресс-конференции в новом медиацентре.

Недостающую сумму должны заложить в федеральный бюджет при его корректировке. Михаил Развожаев надеется, что это произойдет весной и летом генеральный подрядчик АО «Вад» уже выйдет на восьмой этап.

По проекту он включает в себя реконструкцию существующей президентской дороги, ее расширение до четырех полос. Также строителям предстоит реконструировать два путепровода и три моста, а также обустроить двухуровневую транспортную развязку в районе Ялтинского кольца, с которого транспорт и будет выезжать на «Тавриду».

Общая протяженность 8-го этапа составит 7,5 км. Все работы осложняются тем, что их придется выполнять в условиях существующего трафика автомобилей. Полностью трассу «Тавриду» подрядчик обещает сдать к декабрю этого года, а открыть движение – в сентябре.

Только миллиард рублей, по словам Развожаева, предусмотрен на экологическую составляющую восьмого этапа: пересадку существующих и высадку новых деревьев вдоль дорожного полотна.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта chernomornews.ru

Источник: Вести.Севастополь

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