Пособие одиноким малообеспеченным родителям Севастополя самое большое в ЮФО

18 сентября 2019     16
Пособие одиноким малообеспеченным родителям Севастополя самое большое в ЮФО

Чтобы получить выплату, среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в городе Севастополе. С 14 сентября эта сумма составляет 11 538 рублей.  

За дополнительной консультацией по условиям получения пособия можно обратиться в департамент соцзащиты по адресу: ул. Руднева, 40, каб. 402, а также по телефону 53-71-26 или на сайт: http://dszn.sev.gov.ru, через окно «обратная связь» → «задать вопрос».

О социальных выплатах одиноким родителям в эфире Вести ФМ рассказала главный специалист отдела организации социальных выплат управления соцобеспечения департамента труда и соцзащиты населения Мария Кондратенко.

 Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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