Пособие одиноким матерям Севастополя увеличили почти в 6 раз

22 августа 2019     18
Пособие одиноким матерям Севастополя увеличили почти в 6 раз

Одинокие матери Севастополя теперь будут получать увеличенные пособия – 2 820 рублей вместо 500.

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев также попросил доработать инициативу о финансовой помощи многодетным семьям. Чтобы средства на ремонт печного, газового и электрооборудования и установку пожарных извещателей не компенсировали, а выплачивали заранее.

Выделили деньги и на работу регионального центра сельхозкомпетенции. Его специалисты должны будут разъяснять фермерам, как получать господдержку. В текущем году центр получит почти миллион рублей.

Источник: Вести.Севастополь

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