Посольство Украины осудило решение World Travel Awards наградить отель в Ялте

По информации сайта World Travel Awards, отель «Mriya Resort & Spa» получил сразу три награды международной премии: ведущий европейский семейный курорт класса люкс, ведущий европейский курорт для отдыха и ведущий европейский курорт для проведения деловых мероприятий. World Travel Awards уже не раз награждала этот крымский отель, начиная с 2016 года.
Но Украинское посольство в Великобритании осудило такое решение.
«Это не что иное, как стыд и поддержка нарушения международного права от России. С 2018 года на курорт Mriya & Spa распространяются санкции США, потому что Крым — это Украина», — цитирует «Украинская правда» сообщение посольства в Twitter.
Источник: Вести Севастополя