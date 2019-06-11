Посольство Украины осудило решение World Travel Awards наградить отель в Ялте

По информации сайта World Travel Awards, отель «Mriya Resort & Spa» получил сразу три награды международной премии: ведущий европейский семейный курорт класса люкс, ведущий европейский курорт для отдыха и ведущий европейский курорт для проведения деловых мероприятий. World Travel Awards уже не раз награждала этот крымский отель, начиная с 2016 года.

Но Украинское посольство в Великобритании осудило такое решение.

«Это не что иное, как стыд и поддержка нарушения международного права от России. С 2018 года на курорт Mriya & Spa распространяются санкции США, потому что Крым — это Украина», — цитирует «Украинская правда» сообщение посольства в Twitter.

Источник: Вести Севастополя