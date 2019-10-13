Построили и бросили: почему фонтаны Парка Победы зарастают водорослями

Севастопольцев беспокоит состояние фонтанов в Парке Победы, которые были построены во время масштабной реконструкции, и запущены в мае этого года. 15 фонтанов – не просто элементы декоративной архитектуры. Каждый символизирует один из городов-героев, а самый большой – орден Победы. И то, что они не работают, вызывает разочарование не только у горожан, но и тех, кто работал в выходные, чтобы запустить фонтаны ко Дню Победы.

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15 фонтанов для фирмы Дмитрия Раевского – и главная победа, и главное разочарование. Новороссийская компания была субподрядчиком реконструкции Парка Победы – поставляла техническое оснащение для всей системы гидросооружений. Теперь главный объект проекта за 450 миллионов рублей – превращается в болото. И если чашу фонтана почистить просто, то оборудование, которое находится под ней, возможно, уже не спасти.

На случай сильных затяжных ливней установлены дренажные насосы, если помещение начнет затапливать – они должны выкачать воду, но электричества нет, поэтому они не работают, так же, как и система вентиляции. Из-за этого на оборудовании уже скопился конденсат.

Сердце фонтана – техническое помещение площадью почти 850 квадратных метров – обесточено уже 2 месяца. Именно здесь приводят в действие все оборудование. 24 насоса, подающих воду, 408 светильников, датчики ветра, акустические динамики.

«Это все стоит мёртвым грузом, не работает. Столько людских сил было потрачено! По ночам работали. К 1 мая успели, запустили, фонтан работал, все довольны, на всю Россию показали репортажи с работающим фонтаном, таких фонтанов в России по пальцам можно пересчитать», – говорит Дмитрий Раевский – руководитель компании-субподрядчика по поставке оборудования для фонтанов.

Дмитрий рассказывает – раньше и за электричество, и за водоснабжение платил генеральный подрядчик. Сейчас – контракт с ним уже не действует – закончился срок. А город на баланс объект так и не принял. В официальном письме департамента капитального строительства региона сказано, что танец воды и светомузыки горожане не видят потому, что проводятся пуско-наладочные работы. Однако Дмитрий Раевский утверждает, что они были выполнены еще перед первым запуском фонтана. Возможно, сейчас их придётся проводить вновь. Но только кто этим будет заниматься? Продолжить обслуживание фирме Раевского не предлагали, да и вопрос с оплатой за выполненную работу не решён. Генподрядчик должен ему еще 18 миллионов рублей.

«Задолженность перед налоговой инспекцией – 4 миллиона 600 тысяч. Для нашей фирмы это большие деньги, плюс задолженность перед поставщиками, – говорит Раевский. – Все работы нами были выполнены, вся исполнительная документация нами была подготовлена, в конце апреля все работы у нас были приняты».

Приняли работы еще в мае и у другого субподрядчика. Фирма Горана Радича занималась облицовкой натуральным камнем всех фонтанов и смотровой площадки. Ей генподрядчик должен 10 миллионов рублей.

«Есть задолженность и по зарплате рабочим, и перед налоговыми органами, – рассказывает Горан Радич. – У меня ребята, которые работали из Донецка по патентам. Из-за невозможности оплатить патенты и все остальное мне пришлось их увольнять. А эти ребята – очень хорошие специалисты, все это сделали, но получается вот так…»

Теперь десятки рабочих едва сводят концы с концами. Галина Киевская рассказывает: из-за того, что фирма, где трудится муж, терпит убытки, их семья из трех человек вынуждена жить на 11 тысяч рублей в месяц.

«Все время они получали заработную плату стабильно каждый месяц, но вот как связались с Парком Победы, это ударило по карману всем, – вздыхает Галина. – Ребята работали в 3 смены, и в выходные, это тяжелая пыльная работа – это нужно было подгонять под размер обтачивать, резать камень».

Субподрядчикам, которые создавали один из самых ярких фонтанов России, должен был заплатить генеральный подрядчик – для Парка Победы, уже третий по счёту – компания “Ривьера”. Исполнительный директор Александр Бровкин не отрицает, что имеет задолженность перед десятками организаций на общую сумму 120 миллионов рублей.

«Она возникла в связи с тем, что заказчик не оплачивает выполненные работы, как вы видите, парк выполнен, он функционирует, – говорит Бровкин. – Получилось так, что в мае у нас по договору пропорциональное списание аванса должно было происходить. В мае списали аванс, несмотря на то, что мы еще не получили сумму в 200 миллионов. Аванс был списан полностью, за счет чего произошло отсутствие тех средств, которыми мы планировали рассчитаться с подрядчиками, это и повлекло такую ситуацию которая есть сейчас. Но самое страшное, что мы с июня-месяца не получаем деньги».

Деньге, возможно, списаны в счёт штрафа. О нём тоже говорится в официальном письме департамента капитального строительства. В связи со срывом сроков выполнения работ к подрядчику применили санкции в размере двухсот сорока миллионов рублей. По актам полностью была принята только центральная аллея парка. При этом все субподрядчики заверяют – свои обязательства выполнили вовремя, несмотря на постоянные трудности.

Павел Морозов работал прорабом. Его бригада должна была провести коммуникации для интернета, телефонной связи и видеонаблюдения.

«Не было геодезических съемок абсолютно. На глазок, можно сказать, приходилось переделывать из-за того, что сети попадали под тротуар, под опоры освещения», – рассказывает Павел.

Заказчиком этих работ выступала уже не подведомственная правительству региона “Дирекция капитального строительства”, а другая – частная – компания, но проблемы сегодня те же, что и у большинства субподрядчиков.

«Первый этап работы – это прокладка сети канализации – это трубы гофрированные плюс колодцы, по которым потом будут проложены кабельные линии, это грубо говоря работа тяжелая, но слабо ценная, не оплачиваемая, и вот когда мы построили эту канализацию, с нами разорвали договор», – сообщил Сергей Стрекозов, владелец компании-субподрядчика по прокладке инженерных сетей.

Причину, говорит, так и не объяснили. В надежде вернуть затраченные деньги, компания подала в суд. К материалам дела приложила и десятки писем с просьбой предоставить проектную документацию, и акты выполненных работ, которые постоянно направляли заказчику, но которые он так и не подписал.

«Мы строили для города! Я понимаю, что не выполнив эту работу, не было бы интернета, не было бы видеокамер, – говорит Сергей Стрекозов. – И задерживались, и работали, и по субботам выходили, и по выходным, когда надо было, и по воскресеньям. Ну конечно осадок остался!»

Пока в одних ситуациях разбирается суд, за другие взялся новый глава департамента капитального строительства региона Илларион Гапицонов. В письме за его подписью указано, что идет проверка актов выполненных работ.

Тем временем Дмитрий Раевский говорит, каким бы ни был результат, желания браться за крупные городские проекты уже не вернуть. Но на то, что отдадут заработанное, не перестает надеяться. Главное – чтобы работа не оказалась напрасной: десятки струй воды вновь начали “танцевать” под музыку, а заросший водорослями орден Победы не стал символом бесконечной реконструкции.

Алена Давыдова, Антон Кузнецов, Сергей Буторин, Александр Соловьев, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь