Поход на Ай-Петри для двух ялтинцев закончился вызовом спасателей

Сегодня ночью на плато Ай-Петри была развернута спасательная операция. В 23.10 в службу спасения поступило сообщение, что двум туристам требуется помощь.

Мужчины 1996 и 1986 года рождения, оба жители Ялты, вышли в однодневный поход, но с наступлением темноты сбились с тропы и оказались в труднодоступном участке местности.

Идти дальше самостоятельно они уже не могли и вызвали спасателей. С пострадавшими была установлена мобильная связь, затем определено их местонахождение, и мужчин спустили с горы, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Николая Титюка

Источник: Вести.Севастополь