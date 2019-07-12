Почему в Крыму перестал работать AliExpress

О причинах сбоя пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря AliExpress в России Антона Пантелеева.

Ранее жители Севастополя и Крыма заметили, что при попытке оплатить заказ на платформе приходят отказы. Причём они могут продолжаться вплоть до блокировки.

“У нас есть проблема, связанная с технической реализацией платежей, мы сейчас работаем над ее устранением. Это проблема на уровне нашей технической базы. У ряда наших покупателей в разных регионах, в том числе и в Москве, могут возникать проблемы с проведением платежей”, – говорит Антон Пантелеев.

Сбои обещают устранить в течение нескольких месяцев, но отмечают, что у ряда аккаунтов проблемы могут сохраниться до конца ноября.

Источник: Вести.Севастополь