Почему в Севастополе погас вечный огонь, обсуждали в правительстве

В Севастополе погас Вечный огонь у памятника Солдату и матросу. Как это случилось и почему руководитель города узнал об этом из СМИ, выясняли в ходе сегодняшнего аппаратного совещания городского правительства. По словам и.о. заместителя губернатора Владимира Базарова, огонь во время сильного ветра периодически гаснет.

«Я так понял, что вовремя не передали информацию о том, что погас огонь. Там береговая линия, при сильном ветре бывает такая история, что его задувает, сейчас зажжем», – сообщил Базаров.

Территория памятника закреплена за БГУ «Парки и скверы». Врио губернатора Михаил Развожаев поручил установить видеоконтроль за памятником Солдату и Матросу, а также за постом №1.

«Все эти объекты возьмите на постоянный контроль, видеокамеры установите, чтобы были закреплены люди, каждый день утром и вечером в конце рабочего дня чтобы проверяли состояние, в том числе и чистоту вокруг этих объектов», – попросил Михаил Развожаев.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь