Почему затянулся ремонт ул. Лизы Чайкиной, выяснял спикер Заксобрания

2 октября 2019     11
Почему затянулся ремонт ул

Владимир Немцев в качестве председателя Законодательного собрания и сопредседателя ОНФ в Севастополе сегодня проконтролировал ход ремонта улицы Лизы Чайкиной.

Подрядчик из Петербурга – компания “АДС” – затянул сроки ремонта, приступил лишь в сентябре, хотя контракт был заключен еще в ноябре прошлого года. 

За месяц строители успели уложить 2 слоя асфальта и сделать бордюры. К работам есть замечания у жителей улицы. Они просят прочистить ливневую канализацию и найти под свежими слоями асфальта канализационные люки, по которым тоже прошлись катком.

Также Владимир Немцев посетил сквер им. Астана Кесаева, реконструкция которого должна завершиться 30 ноября. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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