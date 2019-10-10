Почему на Советской вырубают большие деревья, пришлось разбираться Развожаеву

После инспекционной прогулки по улице Советской на Центральном холме Севастополя врио губернатора города Михаил Развожаев объяснил на своих страницах в соцсетях, почему там вырубают старые большие деревья, которые помнят еще Великую Отечественную войну.

Местные жители просили сохранить деревья, но многие из них уже прогнили изнутри, и при сильном ветре могут упасть – такое уже было летом на улице Сергеева-Ценского, когда большие ветки придавили автомобили.

«Тем не менее, по просьбе Ксении (девушка подошла к Михаилу Развожаеву во время его проверки – прим. ред.), я поручил по деревьям, которые планируют убрать около школы №3, ещё раз посоветоваться с экспертами-дендрологами. Может, все же получится частично сохранить деревья. Если нет, то такой вывод должны сделать независимые от департамента городского хозяйства специалисты», – написал Михаил Развожаев.

В комментариях к посту севастопольцы попросили врио губернатора обратить внимание еще и на деревья на проспекте Генерала Острякова.

«Вдоль по пр. Острякова много засохших сосен, некоторые уже совсем сгнили и упали, некоторые ещё стоят, но никто их не собирается убирать. Пилят зелёные и строят на их месте разные убогие шалманы», – сообщил Михаилу Развожаеву пользователь Инстаграма @nikolaevich9604.

Подрядчик, который сейчас делает ремонт улицы Советской, будет доделывать и специальные желоба в тротуаре, по которым сможет уходить вода. Ливневой канализации на Советской никогда не было, поэтому дорога выполняется с необходимым уклоном, чтобы дождевая вода уходила вниз по рельефу. Тем не менее, желоба все равно должны быть, чтобы вода из водосточных труб не хлестала под ноги прохожим, считает врио губернатора.

Его взгляд зацепился за еще десятки мелочей.

«Но главное – систему настрою так, чтобы утром была постановка задач на объекте, вечером – контроль. По-другому – нормального результата не будет, – уверен Михаил Развожаев. – И ответственных тогда люди будут знать в лицо. И конечно, нужно привлекать к этой работе представителей ТОСов – это самые небезразличные люди, потому что они живут на тех улицах, где проводится ремонт».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь