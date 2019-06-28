Почему недостроенную трассу Таврида называют "дорогой смерти"?

За 5 месяцев года на трассе «Таврида» – на участке от Керчи до Симферополя -произошло 63 ДТП: 19 погибших, 105 травмированных. Для сравнения: на старой дороге между этими городами за то же время – 23 происшествия. Погибли четверо. Почему строительство новой трассы обернулось человеческими жертвами?

В Севастополе появился новый пункт кратковременного содержания собак. Бродячие животные попадают туда на стерилизацию. Но зоозащитники уже начали беспокоиться, насколько безопасен процесс стерилизации. Специальный репортаж, посвященный этой проблеме, смотрите в воскресенье, 30 июня, в 8-40 в нашей итоговой программе “События недели”.

Источник: Вести.Севастополь