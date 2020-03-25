Почему пока нет необходимости закрывать Севастополь для туристов

Депутат Госдумы Дмитрий Белик: «Я оптимист и верю в оптимистичный прогноз развития ситуации по коронавирусу».

Какие меры принимают в России для предотвращения распространения коронавирусной инфекции? Почему пока нет необходимости закрывать Севастополь для туристов? В эфире «Вести ФМ» говорим с Дмитрием Беликом об опыте, который приобретут военные вирусологи, направленные на помощь итальянскому народу. Как защитить от опасной инфекции граждан старшего возраста? В эфир программа выйдет сегодня 25 марта в 18:45 и 26 марта в 06:45.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь