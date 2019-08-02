Почему севастопольцы не оплачивают парковку, обсуждали в правительстве

2 августа 2019     22
Почему севастопольцы не оплачивают парковку, обсуждали в правительстве

Работа платных стоянок стала сегодня предметом обсуждения в правительстве Севастополя. Бесплатно там могут парковаться лишь автомобили экстренных служб и силовых ведомств, однако так делают и владельцы частных машин.

По словам и.о.заместителя губернатора Владимира Базарова, одна из причин в том, что до сих пор не отрегулирован процесс взимания штрафа за неуплату парковки. Руководитель департамента транспорта Игорь Титов озвучил свою причину: у правительства нет доступа к персональным данным нарушителей.

«Персональные данные возможно получать по соглашению с МВД, но это соглашение не подписано в силу норм федерального законодательства, которое сейчас в стадии изменения», – пояснил Титов.

Михаил Развожаев поручил наладить взаимодействие с МВД и при необходимости обратиться в федеральные органы власти, чтобы решить проблему.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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