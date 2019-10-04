Почтальонам Феодосии купили велосипеды

Велосипеды были заказаны специально для работников «Почты Крыма». Они выкрашены в корпоративные цвета, и на них установлены корзины для корреспонденции, багажник и катафоты, сообщает портал «Кафа-ньюс».
Велосипеды украсили шарами и торжественно вручили работникам Феодосийского почтамта. После чего во дворе предприятия почтальоны их и испытали.
По словам руководителя почтамта Анатолия Диденко, в коллективе работают 160 почтальонов, из которых новые велосипеды получают 120 человек. Остальные обслуживают районы с многоквартирными домами и ходят пешком.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото “Кафа-ньюс”
Источник: Вести.Севастополь