Почтальонам Феодосии купили велосипеды

4 октября 2019     9
Почтальонам Феодосии купили велосипеды

Велосипеды были заказаны специально для работников «Почты Крыма». Они выкрашены в корпоративные цвета, и на них установлены корзины для корреспонденции, багажник и катафоты, сообщает портал «Кафа-ньюс».  

Велосипеды украсили шарами и торжественно вручили работникам Феодосийского почтамта. После чего во дворе предприятия почтальоны их и испытали.

По словам руководителя почтамта Анатолия Диденко, в коллективе работают 160 почтальонов, из которых новые велосипеды получают 120 человек. Остальные обслуживают районы с многоквартирными домами и ходят пешком.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото “Кафа-ньюс”

Источник: Вести.Севастополь

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