Почти лето: в пятницу в Севастополе без осадков и до +22

6 апреля 2018     64
Почти лето: в пятницу в Севастополе без осадков и до +22

В пятницу на полуострове, как и прогнозировали синоптики, погода ясная и тёплая, осадков не предвидится. Восточный ветер дует со скоростью 8-13 м/с.

На субботу и воскресенье в Севастополе прогнозируется переменная облачность, однако без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов выше нуля.

На Южном берегу Крыма также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +14…+16

 

 

Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Севастополь сегодня


На Пасху севастопольцы будут отдыхать три дня На Пасху севастопольцы будут отдыхать три дня

В связи с празднованием Светлого Христова Воскресенья понедельник, 9 апреля, в Крыму объявлен нерабочим днем. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правительства Республики. Таким образом, в ближайшие выходные крымчане будут отдыхать три дня – с 7 по 9 апреля включительно. Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха — главный праздник православных христиан. Он отмечается… читать »

Городские мероприятия к Светлому Христову Воскресению Городские мероприятия к Светлому Христову Воскресению

8 апреля — самый светлый и радостный для христиан праздник – Светлое Христово Воскресение! Вне зависимости от религиозных убеждений, все мы рассчитываем на нежное весеннее тепло, молодую листву, на мир и радость в душе и все прочие атрибуты праздника, включая общество друзей и близких. В праздник Воскресения Христова в разных районах Севастополя пройдут богослужения и… читать »

Клещи атакуют: чем опасен отдых в лесу и горах Крыма Клещи атакуют: чем опасен отдых в лесу и горах Крыма

В Крыму с начала года в медучреждения по поводу присасывания клещей обратилось 115 человек, в том числе 77 детей. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Роспотребнадзора. Большинство пострадавших подверглись укусам клещей при посещении горно-лесных зон полуострова, при этом территория распространения значительно расширилась – клещи активизировались во всех муниципальных образованиях. “Из эпиданамнеза установлено, что большая часть… читать »

Спецтариф: кто сможет летом летать в Крым по льготным билетам Спецтариф: кто сможет летом летать в Крым по льготным билетам

Утвержден список из 26 субсидируемых авианаправлений в Крым из регионов России. Специальный тариф будет действовать с 1 марта по 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта “Симферополь”. Перелеты будут выполнять 7 авиакомпаний: “Аэрофлот”, “Уральские авиалинии2, “Глобус”, Red Wings, “Ижавиа”, “Алроса” и “Азимут”. Предельная стоимость билета по спецтарифу в одном направлении зависит от дальности полета и… читать »

Маршрут №13-А будет ходить через Центральный холм Севастополя Маршрут №13-А будет ходить через Центральный холм Севастополя

С понедельника маршрут № 13-А будет курсирует каждые 15 минут от Фиолентовского шоссе до площади Нахимова. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов, пишет ИКС. Глава департамента уточнил, что новый маршрут проходит через Центральный городской холм по улице Советской и мимо штаба Черноморского флота спускается на улицу Ленина. Остановки… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info