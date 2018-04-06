Почти лето: в пятницу в Севастополе без осадков и до +22

В пятницу на полуострове, как и прогнозировали синоптики, погода ясная и тёплая, осадков не предвидится. Восточный ветер дует со скоростью 8-13 м/с.

На субботу и воскресенье в Севастополе прогнозируется переменная облачность, однако без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов выше нуля.

На Южном берегу Крыма также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +14…+16