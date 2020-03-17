Почти 8% проб питьевой воды в Крыму не соответствуют СанПиНу

Это на 1,7% больше, чем было в 2018 году. Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю опубликовало данные о качестве питьевой воды на полуострове.

Не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 7,8% проб в Красноперекопске, Евпатории, Саках, Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском, Первомайском, Симферопольском, Черноморском, Джанкойском, Сакском и Советском районах.

По паразитологическим и радиологическим показателям проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2019 году не было. По микробиологическим показателям не отвечали нормативам 1,4%, это соответствует уровню прошлого года.

По состоянию на 1 января 2020 году в Крыму для централизованного питьевого водоснабжения используются 1334 источника водоснабжения, в Севастополе – 13.

Чтобы повысить качество водоснабжения, до 2024 года предусмотрено строительство водоочистных сооружений в Красноперекопске, Евпатории и поселке Первомайское.

В Севастополе в рамках регионального проекта «Чистая вода» на Северной стороне будет построен водовод от ВУ-3 до ВУ-8, Ду-500 мм.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь