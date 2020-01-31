Почтовые отправления из Китая безопасны

31 января 2020     15
Почтовые отправления из Китая безопасны

Вспышка коронавируса в Китае признана чрезвычайной ситуацией международного значения. По всему миру уже заболело около 8 тысяч человек. В аэропорту Симферополя дежурят специалисты, которые проверяют всех пассажиров, приехавших из Китая. Под особым контролем находятся и посылки из Поднебесной.

Ежедневно на почту Крыма из Китая приходят тысячи посылок. В них самая разная продукция – от чехлов для телефонов до продуктов питания и биологически активных добавок. Поток почтовых отправлений сейчас значительно сократился. Возможно, некоторые потребители опасаются заражения коронавирусом, который может оставить на посылке свои следы. Но работники почтовой службы уверяют – бояться нечего.

«По сообщению крупного магазина АлиЭкспресс, безопасны на предмет наличия коронавируса все посылки из Китая. На сегодняшний день посылки проходят санитарную обработку. Когда они приходят к нам – они не обрабатываются. Дело в том, что вирус не очень живучий, а посылки не за сутки сюда попадают», – поясняет директор Федерального унитарного предприятия «Почта Крыма» Елена Принь.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет ни одного случая заражения коронавирусом через посылки. Врачи рекомендуют воздержаться от поездок за границу, а при первых симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.

На территории Российской Федерации выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под наблюдением, изолированы и им оказывается необходимая помощь. Оба — граждане Китая.

Ксения Попова, Виталий Козловский, Дмитрий Глуцкий

Источник: Вести.Севастополь

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