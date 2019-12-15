Появилось видео буксировки и швартовки подводной лодки затонувшей в Севастополе

Корреспондент «Вести – Севастополь» снял, как затонувшую накануне, вместе с плавучим доком, подводную лодку отбуксировали и пришвартовали.
Лодка всплыла на поверхность сама. Плавучий док ПД-16 начнут поднимать в ближайшее время. После чего, давно списанные лодка и док будут отправлены на утилизацию.
«Корпус лодки уже пришвартован к причальной стенке, завтра его отправят на утилизацию <…> Плавдок также будет поднят и утилизирован», – прокомментировал ситуацию врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь