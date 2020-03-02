Появилось видео задержания за взятку проректора СевГУ

2 марта 2020     21
Появилось видео задержания за взятку проректора СевГУ

Проректор по экономическим вопросам Севастопольского государственного университета был задержан ГСУ СКР по Крыму и Севастополю совместно с УФСБ по РК и городу Севастополю. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Установлено, что летом 2019 года Министерство науки и высшего образования РФ заключило контракт на строительство учебно-лабораторного корпуса и реконструкцию библиотеки вуза.

После поступления авансовых платежей на счета подрядчика, проректор Владислав Большенко потребовал от директора фирмы передать ему за нерасторжение контрактов 5% от суммы платежей – 5,5 миллиона рублей.

В декабре прошлого года он получил 3,1 миллиона рублей. Накануне, при получении оставшейся суммы, мужчина был задержан. Он написал явку с повинной, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь» Видео СГУ СКР по Республике Крым и Севастополю, УФСБ по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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