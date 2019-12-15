Появилось видео с затонувшим в Севастополе доком и подлодкой

15 декабря 2019     22
Появилось видео с затонувшим в Севастополе доком и подлодкой

Корреспондент «Вести – Севастополь» побывал у Южной бухты, где в ночь с 14 на 15 декабря затонул списанный плавдок ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380.

Затопление произошло из-за технического состояния дока, ремонт и эксплуатация которого были невозможны. Лодка уже всплыла и находится на поверхности.

Плавучий док и находящаяся в нём подводная лодка будут утилизированы. Сейчас проводятся работы по подготовке к буксировке к месту утилизации, сообщили в Отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы ЮВО.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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