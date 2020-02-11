Появилось видео тушения пожара на сухогрузе в Севастополе

Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 11 февраля в 10:57.

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Пожар был квалифицирован по рангу №2, на место отправили 46 человек и девять единиц техники. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, очаг находился в мастерской верхней палубы правого борта, в моторном отсеке.

К 11:20 пожар удалось локализовать, в 11:51 – ликвидировать открытое горение. Полная ликвидация произведена в 12:20, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Видео ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь