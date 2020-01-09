Появилось видео участия Владимира Путина в учениях в Чёрном море

Президент России из штаба, расположенного на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов», следил за совместными учениями Черноморского и Северного флотов.
Источник: Вести.Севастополь
Президент России из штаба, расположенного на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов», следил за совместными учениями Черноморского и Северного флотов.
Источник: Вести.Севастополь
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