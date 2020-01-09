Появилось видео участия Владимира Путина в учениях в Чёрном море

Президент России из штаба, расположенного на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов», следил за совместными учениями Черноморского и Северного флотов.

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Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь Владимир Путин посетил совместные учения Черноморского и Северного флотов в Черном море. В ходе учений экипажи фрегата ЧФ «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» …



Появилось видео участия Владимира Путина в учениях в Чёрном море Президент России из штаба, расположенного на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов», следил за совместными учениями Черноморского и Северного флотов. Источник: …



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