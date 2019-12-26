Появление учебного корабля «Перекоп» в Ла-Манше обеспокоило Великобританию

26 декабря 2019     16
Появление учебного корабля «Перекоп» в Ла-Манше обеспокоило Великобританию

Для сопровождения УК «Перекоп» в пролив был направлен патрульный корабль британского флота HMS Tyne.

«HMS Tyne оставался в море на Рождество для наблюдения за российским кораблём, отслеживая его деятельность в областях, представляющих национальный интерес», – приводит РИА Новости сообщение Королевского военно-морского флота.

В нём указывается, что учебный российский корабль подошёл к британским территориальным водам.

Инцидент произошёл накануне. В четверг, 26 декабря, патрульный корабль вернулся в порт.

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» возвращается из тунисского порта Бизерта, куда отправился 9 декабря из Севастополя по маршруту «Русского исхода».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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Появление учебного корабля «Перекоп» в Ла-Манше обеспокоило Великобританию

Для сопровождения УК «Перекоп» в пролив был направлен патрульный корабль британского флота HMS Tyne. «HMS Tyne оставался в море на …



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