Появление учебного корабля «Перекоп» в Ла-Манше обеспокоило Великобританию

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» возвращается из тунисского порта Бизерта, куда отправился 9 декабря из Севастополя по маршруту «Русского исхода».

Инцидент произошёл накануне. В четверг, 26 декабря, патрульный корабль вернулся в порт.

В нём указывается, что учебный российский корабль подошёл к британским территориальным водам.

«HMS Tyne оставался в море на Рождество для наблюдения за российским кораблём, отслеживая его деятельность в областях, представляющих национальный интерес», – приводит РИА Новости сообщение Королевского военно-морского флота.

Для сопровождения УК «Перекоп» в пролив был направлен патрульный корабль британского флота HMS Tyne.

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