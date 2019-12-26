Появление учебного корабля «Перекоп» в Ла-Манше обеспокоило Великобританию

Для сопровождения УК «Перекоп» в пролив был направлен патрульный корабль британского флота HMS Tyne.
«HMS Tyne оставался в море на Рождество для наблюдения за российским кораблём, отслеживая его деятельность в областях, представляющих национальный интерес», – приводит РИА Новости сообщение Королевского военно-морского флота.
В нём указывается, что учебный российский корабль подошёл к британским территориальным водам.
Инцидент произошёл накануне. В четверг, 26 декабря, патрульный корабль вернулся в порт.
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» возвращается из тунисского порта Бизерта, куда отправился 9 декабря из Севастополя по маршруту «Русского исхода».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь