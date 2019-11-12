По Большой Морской пустят троллейбусы на автономном ходу

12 ноября 2019     20
По Большой Морской пустят троллейбусы на автономном ходу

С завтрашнего дня будет временно изменен маршрут троллейбуса №5.

Теперь он будет следовать от улицы Токарева по центральному городскому кольцу и возвращаться на Токарева. Заходить на улицу Маринеско, где нет контактной сети, троллейбусы не будут. Это связано с тем, что большинство машин с автономным ходом направят на маршруты, которые проходят через участки дорог, где сейчас ведется реконструкция: на Большую Морскую и мост через Суходол на проспекте Гагарина.

«Из-за реконструкции Большой Морской будут изменены все маршруты, троллейбусы не будут заходить в центр города. Помимо этого у нас еще идет реконструкция на ул. Дмитрия Ульянова, машины автономного хода будут переведены туда», –  рассказали корреспонденту «Вести ФМ» в диспетчерской службе ГУП “Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова”.

Вести ФМ– Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту
Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту

Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую …


Сотню ФАПов отремонтируют в Брянской области
Сотню ФАПов отремонтируют в Брянской области

В Брянской области в следующем году планируют отремонтировать сто фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. С соответствующего инициативой …


Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признал критику Путина справедливой
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признал критику Путина справедливой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин счёл справедливой критику президента России Владимира Путина, который 11 ноября на совещании с членами правительства возмутился объёмами злоупотреблений при …


Общественники озеленят Гагаринский район Севастополя
Общественники озеленят Гагаринский район Севастополя

Общественные организации «Севастопольские мамы» и «Наш Севастополь» высадят около 300 деревьев в Гагаринском районе в рамках акции «Пусть растут деревья, …


Для начинающих водителей ГИБДД Севастополя проведет краш-курс
Для начинающих водителей ГИБДД Севастополя проведет краш-курс

С 2005 года в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день память жертв ДТП. В четверг Госавтоинспекция проведет для начинающих водителей …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты