По Большой Морской пустят троллейбусы на автономном ходу

С завтрашнего дня будет временно изменен маршрут троллейбуса №5.

Теперь он будет следовать от улицы Токарева по центральному городскому кольцу и возвращаться на Токарева. Заходить на улицу Маринеско, где нет контактной сети, троллейбусы не будут. Это связано с тем, что большинство машин с автономным ходом направят на маршруты, которые проходят через участки дорог, где сейчас ведется реконструкция: на Большую Морскую и мост через Суходол на проспекте Гагарина.

«Из-за реконструкции Большой Морской будут изменены все маршруты, троллейбусы не будут заходить в центр города. Помимо этого у нас еще идет реконструкция на ул. Дмитрия Ульянова, машины автономного хода будут переведены туда», – рассказали корреспонденту «Вести ФМ» в диспетчерской службе ГУП “Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова”.

Вести ФМ– Севастополь

Источник: Вести.Севастополь