По всему Крыму планируют ввести особый противопожарный режим

27 августа 2019     24
По всему Крыму планируют ввести особый противопожарный режим

В Крыму планируется ввести особый противопожарный режим и режим реагирования “повышенная готовность”. За такое решение сегодня проголосовали члены правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики, сообщила пресс-служба МЧС по Крыму.

«В связи с высоким установившимся классом пожарной опасности, повышенным риском возникновения пожаров, на заседании Комиссии принято решение ходатайствовать о введении на территории Республики Крым особого противопожарного режима и режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым», – сказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Соответствующий документ будет рассмотрен Советом министров Крыма.

По словам Шахова, на территории полуострова произошло 1818 возгораний сухой растительности и 27 лесных пожаров. на контроле МЧС находится 153 населенных пункта, которые расположены недалеко от лесных массивов. Спасателями проведена профилактическая работа с населением, а также разработан план действий в случае возникновения ЧП. Все экстренные службы прошли совместные учения по тушению лесных пожаров.

Сегодня ранее около поселка Курортное рядом с Карадагским заповедником загорелось 1,5 гектара территории. Из-за сильного порывистого ветра огонь быстро распространяется, это не дает локализовать пожар. В тушении огня участвуют два подразделения пожарно-спасательных отрядов ГУ МЧС России по Крыму, 15 человек из Карадагского лесничества, а также военные.

Источник: Вести.Севастополь

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