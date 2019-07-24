По "единому" билету в этом году в Крым приехали 98 тысяч человек

24 июля 2019     6
По "единому" билету в этом году в Крым приехали 98 тысяч человек

С 30 апреля – с начала курортного сезона в Крым и обратно по «единому» билету с пересадкой в городах Краснодарского края с использованием автобусов, поездов и самолетов съездили 152 тысяч пассажиров. Из них 97 924 путешествовали в Крым, 54 864 – из Крыма, сообщила сегодня пресс-служба АНО «Единая транспортная дирекция».

До 30 сентября – до завершения курортного сезона оформлено 312 тысяч «единых» билетов.

Самыми популярными городами стали Феодосия (продано более 17,5 тысяч билетов), Евпатория (более 17,5 тысяч билетов) и Ялта (почти 16 тысяч билетов). Услугой интермодальной перевозки при поездке в Симферополь воспользовалось 15,1 тысяч человек, в Севастополь – 11,3 тысяч и в Керчь – 8,4 тысяч пассажиров.

В целом за 5 лет после прекращения железнодорожного сообщения с Крымом через территорию Украины «единым» билетом воспользовалось более 2 млн пассажиров.

 

Источник: Вести.Севастополь

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