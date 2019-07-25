По Карте гостя Крыма и Севастополя можно будет оплатить проезд

Единую городскую карту Севастополя (ЕГКС) и Карту гостя Крыма и Севастополя объединили. Теперь приезжие, купившие карту гостя на необходимое им количество дней, смогут оплачивать ей и проезд в общественном транспорте с 30-процентной скидкой.

Таким образом, функционал транспортной карты ЕГКС становится подарком для всех держателей Карты гостя Крыма и Севастополя. Новая опция позволит туристам совершить неограниченное число поездок день и сэкономить на билетах. В свою очередь жители города смогут посетить достопримечательности полуострова, сэкономив до 50% расходов.

«Карта гостя», которую можно купить на день, на три или шесть дней, позволяет бесплатно посетить 65 достопримечательных мест, включая галереи, музеи, мемориальные комплексы, а также получить 50%-ую скидку в 300 объектах индустрии гостеприимства, это отели, рестораны, аквапарки, дельфинарии, экскурсионные бюро на территории Севастополя и Крыма.

Служба информации "Вести - Севастополь"