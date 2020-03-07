По Крымскому мосту прошли первые поезда от Керчи до Анапы

7 марта 2020     15
По Крымскому мосту прошли первые поезда от Керчи до Анапы

Открыто железнодорожное сообщение между Керчью и Анапой. Продано более 350 билетов на первые рельсовые автобусы, которые сегодня выходят на маршрут между Керчью и Анапой. 

Два рельсовых автобуса отправляются на маршрут. Общая вместимость вагонов – 280 пассажиров. Это современные составы с комфортабельными салонами. Они оборудованы системами отопления и вентиляции, информационными табло, санитарными кабинами, сообщает оператор перевозок ООО «Южная пригородная пассажирская компания.

Пассажиры смогут добраться в пункт назначения за два часа. Рейсы ежедневные. При чем с понедельника по четверг рельсовые автобусы будут выполнять по два рейса, а в выходные дни и в пятницу – по три. Стоимость проезда до конечной станции – 439 рублей. Первый пригородный поезд отправляется из Керчи через Крымский мост сегодня.

«На утро у меня была справка – более 350 билетов продано. Я думаю, в ближайшее время справка обновится, потому что покупка идёт. На сегодняшний рейс – больше 200», – рассказал сегодня генеральный директор Южной пригородной пассажирской компании Алексей Ильиных.

Билеты возможно приобрести во всех железнодорожных кассах и на официальном сайте ЮППК,  сообщает ИА “Крыминформ”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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