По Крымскому мосту прошли поезда без пассажиров

4 декабря 2019     19
По Крымскому мосту прошли поезда без пассажиров

«Производится обкатка локомотивных бригад», – так объяснили запуск пустых вагонов агентству «Крыминформ» в пресс-службе Крымской железной дороги.

В обоих направлениях по мосту прошли поезда с одноэтажными и двухэтажными вагонами, а также одиночные локомотивы.

Сейчас идет тестирование железнодорожной автоматики на станциях Керчь-Южная и Тамань-Пассажирская для управления движением на Крымском мосту.

Первый поезд – уже с пассажирами – пройдет по мосту после двух часов ночи 25 декабря. Это будет состав «Санкт-Петербург – Севастополь», который выйдет из северной столицы в 14 часов 23 декабря. Согласно расписанию, в  2:03 25 декабря он отправится со станции «Тамань Пассажирская», пройдет по мосту и уже через 45 минут сделает остановку на новом вокзале в Керчи. С расписанием поезда можно познакомиться здесь

Поезд «Москва – Симферополь», который отправится из первопрестольной на сутки позже петербургского состава окажется на Крымском мосту в ночь с 25 на 26 декабря. Строители железнодорожной части будут его встречать в районе трех часов ночи. Расписание поезда “Москва – Симферополь” вы найдете здесь

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото riafan.ru

Источник: Вести.Севастополь

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