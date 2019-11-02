По Крымскому мосту с момента открытия проехали 8 миллионов машин

2 ноября 2019     8
По Крымскому мосту с момента открытия проехали 8 миллионов машин

Восемь миллионов машин, в том числе 795 тысяч грузовых и 103 тысячи автобусов, проехали по Крымскому мосту с момента его открытия, сообщила пресс-служба проекта.

На полуостров приехало почти на 1% больше автомобилей, чем проследовало в обратном направлении. Наиболее интенсивным движение в обе стороны было в августе нынешнего года: один миллион транспортных средств. Суточный рекорд пришёлся на 12 августа – почти 36 тысяч машин за 24 часа.

Чаще всего Крымским мостом пользуются жители полуострова и Краснодарского края, а также туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края.

На железнодорожной части моста сейчас проводятся динамические и статические испытания опор и пролётных строений.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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