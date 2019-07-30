По Матросскому бульвару будет заключено мировое соглашение

Правительство Севастополя и благотворительный фонд «35-я береговая батарея» готовятся заключить мировое соглашение по реконструкции Матросского бульвара. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. О противостоянии заказчика работ и правительства он знал, еще работая в ОНФ.

«Я попросил в понедельник Алексея Михайловича Чалого, мы встретились на Матросском бульваре. Попросил показать, рассказать про проект. Мы и раньше встречались, он мне рассказывал, но это было так – умозрительно. Мы где-то минут 40 гуляли по строительной площадке, слава Богу, без касок, потому что стройка не идет. Пообсуждали, сейчас работаем над мировым соглашением», – сообщил сегодня Развожаев.

Мировое соглашение будет представлено 21 Арбитражному апелляционному суду 10 сентября. Документ подпишут Правительство Севастополя, Благотворительный фонд историко-культурного развития города «35-я Береговая батарея», бюджетное учреждение «Парки и Скверы», ООО «АКРО» и охранное предприятие «Рубеж», говорится на сайте созданного весной фонда «Матросский бульвар».

Работы на объекте были прекращены после того, как правительство города подало в суд на заказчика работ – благотворительный фонд «35-я береговая батарея».

Бывший губернатор города Дмитрий Овсянников тогда публично заявил, что работы ведутся незаконно, что строители, вопреки всем договоренностям, снесли летний кинотеатр, построенный в 1945 году, и еще несколько объектов, представляющих историческую ценность. Пока в Арбитражном суде шел процесс, строительные работы не велись, но при этом доступа на бульвар тоже не было ни общественникам, ни членам правительства. Он так и оставался огражденным металлическими заборами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь