По озеру Танганьика в Африке могут пустить крымские катера

24 октября 2019     21
По озеру Танганьика в Африке могут пустить крымские катера

Африканская страна Бурунди заинтересована в приобретении в лизинг нескольких катеров крымского производства для перевозки пассажиров по озеру Танганьика. 

Предварительная договоренность об этом была достигнута на встрече вице-президента Бурунди Жозефа Буторе и постоянного представителя Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова. Это общение состоялось в рамках саммита и экономического форума “Россия-Африка”, который открылся в Сочи.

Вице-президент Бурунди также предложил предприятиям Крыма заняться поставкой и первичной переработкой кофе из Бурунди.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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По озеру Танганьика в Африке могут пустить крымские катера
По озеру Танганьика в Африке могут пустить крымские катера

Африканская страна Бурунди заинтересована в приобретении в лизинг нескольких катеров крымского производства для перевозки пассажиров по озеру Танганьика.  Предварительная договоренность …



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