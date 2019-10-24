По озеру Танганьика в Африке могут пустить крымские катера

Африканская страна Бурунди заинтересована в приобретении в лизинг нескольких катеров крымского производства для перевозки пассажиров по озеру Танганьика.

Предварительная договоренность об этом была достигнута на встрече вице-президента Бурунди Жозефа Буторе и постоянного представителя Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова. Это общение состоялось в рамках саммита и экономического форума “Россия-Африка”, который открылся в Сочи.

Вице-президент Бурунди также предложил предприятиям Крыма заняться поставкой и первичной переработкой кофе из Бурунди.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь