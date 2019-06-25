По подозрению в грабеже в Симферополе задержан севастополец

Сотрудники Уголовного розыска УМВД Симферополя задержали 26-летнего севастопольца, ранее уже судимого за кражу.

Потерпевший выпивал с другом и знакомой девушкой. Потом между ним и дамой завязалась ссора, и девушка позвонила своему молодому человеку. Он приехал и избил обидчика. Кроме того, забрал у него телефон, часы и одежду на общую сумму 70 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым, на севастопольца возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного в крупном размере. 26-летнему мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы.

Никита Железняк

Фото с сайта newsbel.by

Источник: Вести.Севастополь