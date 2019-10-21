По подозрению в изнасиловании ребёнка задержан житель Нижнегорского района

21 октября 2019     10
По подозрению в изнасиловании ребёнка задержан житель Нижнегорского района

Уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки.

Установлено, что девочка вместе с младшим братом гуляла вечером на улице одного из населённых пунктов Нижнегорского района. Нетрезвый сосед насильно увёл её в лесополосу, где совершил изнасилование, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Злоумышленник был задержан и заключён под стражу. Расследование продолжается.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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