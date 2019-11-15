По подозрению в убийстве пятилетней девочки задержан ее отчим

Следователи ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю задержали отчима пропавшей Дарьи Пилипенко, которую с 12 ноября ищут правоохранительные органы, кинологи и волонтеры.

Мужчину подозревают в убийстве своей 5-летней падчерицы и сокрытии ее тела. В ближайшее время следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, сообщила пресс-секретарь ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

Экспертов Управления криминалистики установили причастность отчима к исчезновению девочки. Его начали допрашивать, и мужчина признался, что это он убил Дашу, и рассказал, где спрятал тело.

13 ноября он сам позвонил в полицию и сообщил, его падчерица пропала: мужчина рассказал, что уехал по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Когда же вернулся 12 ноября, то дверь была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки дома не было.

Двое суток Дашу искали волонтеры и члены поискового отряда “Лиза Алерт”, не только со всего Крыма, но и других южных регионов России, не прекращая поиски ни на минуту.

Как рассказал отчим девочки, после совершения убийства он вывез из дома тело Даши и закопал его. Затем, чтобы создать себе алиби, забрал документы детей из детского сада, сказав, что на ближайшие две недели они уезжают. Сам попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. По возвращению домой он сообщил в правоохранительные органы об исчезновении девочки.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь