По подозрению в шпионаже в Севастополе задержана женщина

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину, которая была завербована спецслужбами Украины и собирала здесь информацию о военных объектах.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, гражданку России подозревают в сборе секретной информации в военной отрасли и ее дальнейшей передаче разведке Министерства обороны Украины. На женщину возбуждено уголовное дело за государственную измену.
Решением Ленинского районного суда Севастополя ее заключили под стражу на два месяца, рассказали в суде агентству ТАСС.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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