По подозрению в шпионаже в Севастополе задержана женщина

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину, которая была завербована спецслужбами Украины и собирала здесь информацию о военных объектах.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, гражданку России подозревают в сборе секретной информации в военной отрасли и ее дальнейшей передаче разведке Министерства обороны Украины. На женщину возбуждено уголовное дело за государственную измену.

Решением Ленинского районного суда Севастополя ее заключили под стражу на два месяца, рассказали в суде агентству ТАСС.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь