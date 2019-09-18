По просьбам жителей проект реконструкции сквера на ул. Корчагина был изменен

18 сентября 2019     20
По просьбам жителей проект реконструкции сквера на ул

Клумбы вместо площадки для концертов. Проект реконструкции сквера на улице Павла Корчагина пересмотрен. Это было сделано по просьбе жителей окрестных домов. Они беспокоились, что если под окнами появится площадка для уличных выступлений, то в квартирах станет слишком шумно, тем более, что в Динопарке напротив уже есть амфитеатр.

Проектировщики пошли навстречу жителям и переделали проект. По нему в зоне отдыха предусмотрено не только озеленение и новые скамейки, но и новое освещение – в сквере установят светодиодные энергосберегающие фонари.

«Планируется до 30 ноября закончить данный объект, и надеюсь, что задержки никакой не будет, в принципе, по подрядной организации сейчас нам предоставили документы, что они уже заключили договоры на освещение, на поставку, на малые архитектурные формы, поэтому элементы будут, останется вопрос укладки уже самой плитки», – сообщил Александр Федяков, директор учреждения “Парки и скверы” г. Севастополя.

К зиме в сквере появится и новая детская площадка. Все изменения на пустыре проходят в рамках регионального проекта “Формирование комфортной городской среды”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Экс-футболист «Зенита» Риксен скончался в возрасте 43 лет
Экс-футболист «Зенита» Риксен скончался в возрасте 43 лет

13:55 Бывший полузащитник петербургского «Зенита» голландец Фернандо Риксен умер после продолжительной болезни в возрасте 43 лет. © imago sportfotodienst globallookpress.com …


В Севастополе закрашивают надписи, рекламирующие наркотики
В Севастополе закрашивают надписи, рекламирующие наркотики

“Закрась опасность”. Акция под таким названием стартовала в Севастополе. Студенты и школьники планируют регулярно: два раза в месяц – выходить …


В Крыму задержаны члены ОПГ, созданной сотрудником МВД
В Крыму задержаны члены ОПГ, созданной сотрудником МВД

В Ялте удалось пресечь деятельность организованной преступной группы, которая организовала незаконный канал миграции на территорию России. По данным следствия, создал …


«100 городов России» в Севастополе
«100 городов России» в Севастополе

19-22 сентября в Севастополе пройдет Всероссийский инновационный фестиваль детско-юношеского творчества «100 городов России». Фестиваль пройдет на концертных площадках Севастополя, познакомит жителей …


Кому из россиян спишут долги по штрафам ГИБДД?
Кому из россиян спишут долги по штрафам ГИБДД?

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, разрешающий обнулять долги по штрафам и налогам граждан, которые прошли процедуру личного …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты