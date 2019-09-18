По просьбам жителей проект реконструкции сквера на ул. Корчагина был изменен

Клумбы вместо площадки для концертов. Проект реконструкции сквера на улице Павла Корчагина пересмотрен. Это было сделано по просьбе жителей окрестных домов. Они беспокоились, что если под окнами появится площадка для уличных выступлений, то в квартирах станет слишком шумно, тем более, что в Динопарке напротив уже есть амфитеатр.

Проектировщики пошли навстречу жителям и переделали проект. По нему в зоне отдыха предусмотрено не только озеленение и новые скамейки, но и новое освещение – в сквере установят светодиодные энергосберегающие фонари.

«Планируется до 30 ноября закончить данный объект, и надеюсь, что задержки никакой не будет, в принципе, по подрядной организации сейчас нам предоставили документы, что они уже заключили договоры на освещение, на поставку, на малые архитектурные формы, поэтому элементы будут, останется вопрос укладки уже самой плитки», – сообщил Александр Федяков, директор учреждения “Парки и скверы” г. Севастополя.

К зиме в сквере появится и новая детская площадка. Все изменения на пустыре проходят в рамках регионального проекта “Формирование комфортной городской среды”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь