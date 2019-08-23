По размеру средней зарплаты Севастополь занимает третье место среди регионов ЮФО

Средняя зарплата занятых в экономике города за первое полугодие 2019-го выросла на 10% и составила 32 646 рублей. По темпам роста зарплаты Севастополь занимает первое место среди регионов Южного федерального округа и третье по её величине после Краснодарского края и Астраханской области, сообщила сегодня на пресс-конференции в Севастополе руководитель Крымстата Ольга Балдина. Но, по ее словам, городу есть, к чему стремиться: так средняя зарплата по России по итогам первого полугодия составила 46208 рублей.

Инфляция в Севастополе сейчас равна 2,1%. За полгода заметно выросла стоимость санаторно-курортных услуг, услуг связи, физкультуры и ЖКХ.

При этом в городе самый низкий в ЮФО уровень безработицы: 3,8%. В среднем люди ищут работу в течение 4 с половиной месяцев.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь