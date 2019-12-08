По улице Советской будет ходить автобус №113

Новые остановки и дорожные указатели появились на улице Советской. Как часто по ней будут ходить автобусы, кто их особенно ждёт, и какие ещё транспортные вопросы в этом районе необходимо решить, чтобы довольны были и водители, и пешеходы?

В этом обращении к губернатору жители Центрального городского холма высказывают просьбу изменить 12-й и 16-й автобусные маршруты, чтобы они проходили по улице Советской. Аргумент активистов “за”: до ближайшей остановки на улице Ленина нужно преодолевать крутые подъёмы и спуски.

«100 или 120 ступеней на каждой лестнице – это нереальный подъём для пожилых людей, – говорит Наталья Гавриченко, жительница дома №5 по улице Советской. – Автобус свяжет нас с проспектом Октябрьской Революции, площадью Восставших, с первой больницей, поликлиникой, со всеми аптеками, рынком».

С необходимостью пустить по Советской транспорт согласна и директор школы №3, ведь тогда родителям, отпускающим детей добираться на учёбу самостоятельно, будет немного спокойнее.

«Многие доезжают до ул. Очаковцев, и через 2 дороги, 2 перехода и светофор идут, поднимаются по разбитой лестнице, а так их бы привезли и увезли назад, – приводит свои аргументы директор школы №3 Анжелла Евгущенко. – Только у меня единственная просьба: если уж пустят автобус, чтобы он ходил минут через 10-15, потому что ходил по горке 29-й, он раз в полтора часа ходил, иногда пропускал, и бедные люди пожилые стояли часами в ожидании этого автобуса».

В департаменте транспорта на критику отвечают – теперь для автобуса под номером 113, который будет ходить по Советской, разработают точное расписание. Как оно соблюдается водителями, будут контролировать с помощью системы Глонасс.

«113-й маршрут будет осуществлять 30 рейсов в день, – сообщил Константин Лахнеко, эксперт по организации пассажирских перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. – Маршрут будет с площади Восставших – через Ушакова, поднимаясь на Советскую, потом выходить на ДОФ, с ДОФа через Нахимова, через Артиллерийскую бухту, по Капитанской обратно на Восставших».

Запустить автобусный маршрут планируют до конца года, как только на Советской закончится ремонт и монтаж двух остановочных павильонов. Новшества ожидают и автомобилистов.

В нескольких метрах от новой автобусной остановки появились новые дорожные знаки. Автовладельцев информируют, что теперь парковка на улице Советской с 8 утра до 8 вечера по будним дням станет платной.

Сроки начала действия платной парковки в департаменте транспорта пока не называют, между тем руководитель общественной организации “Дорожный контроль – Севастополь” Максим Мишин считает появление этих знаков здесь преждевременным в связи с реконструкцией центра города и отсутствием в достаточном количестве перехватывающих парковок.

«Возможно организовать перехватывающую парковку в районе железнодорожного вокзала на улице Портовой. Во-первых, это будут дополнительные парковочные места при открытии ж/д сообщения, но для этого необходимо организовать с этого места маршрут общественного транспорта», – говорит Максим Мишин.

Что касается улицы Советская – с обустройством на ней двух остановок – парковочных мест здесь убавится. И это один из стимулов активнее пользоваться общественным транспортом – убеждены в профильном департаменте. Жители центрального холма соглашаются, добавляя, это возможно только в случае, если автобусы будут ходить, соблюдая расписание.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь