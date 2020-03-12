По уничтожению саженцев на Сапун-горе прокуратура начала проверку

12 марта 2020     3
По уничтожению саженцев на Сапун-горе прокуратура начала проверку

Прокуратура Балаклавского района приступила к проверке по факту уничтожения молодых саженцев и разрушения новой плитки на территории мемориального комплекса «Сапун-гора».

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба ведомства.

О происшествии стало известно 10 марта.  Сейчас на Сапун-горе идет реконструкция мемориального комплекса. Недавно там появилась аллея молодых саженцев, посвященная 75-летию Победы, а неизвестные ее фактически уничтожили, поломав деревья. Также они разбили недавно уложенную плитку на дорожках комплекса.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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