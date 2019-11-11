По факту гибели рабочего на стройплощадке возбуждено уголовное дело

Смерть строителя стала следствием несоблюдения правил безопасности при ведении работ.

Результаты проверки по факту гибели рабочего на стройплощадке, стали поводом для возбуждения уголовного дела, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Следователи установили, что в июне 2018 года между ГБУ «Дирекция по капитальному строительству» и коммерческой компанией был заключён контракт на строительно-монтажные работы в здании на улице Симонок. В свою очередь, фирма привлекла другую организацию для монтажа солнечных коллекторов. 8 октября 2019 года во время выполнения работ монтажник упал в технологическое отверстие с высоты почти четыре метра и погиб.

Следователи устанавливают круг лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности на строительном объекте. Расследование уголовного дела продолжается.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь