По факту ДТП с четырьмя погибшими возбуждено уголовное дело

10 декабря 2019     24
По факту ДТП с четырьмя погибшими возбуждено уголовное дело

По факту ДТП на трассе Черноморское – Евпатория, в котором погибла глава Черноморского района Крыма, Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Кроме Людмилы Глушко, в автокатастрофе погибла еще одна женщина и двое мужчин.

Сейчас место ДТП исследуют руководство и сотрудники Раздольненского межрайонного следственного отдела, следователи-криминалисты Управления криминалистики Главного следственного управления. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, будет назначен ряд экспертиз.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото предоставлено ГСУ СКР по республике Крым и Севастополю 

Источник: Вести.Севастополь

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