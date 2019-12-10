По факту ДТП с четырьмя погибшими возбуждено уголовное дело

Сейчас место ДТП исследуют руководство и сотрудники Раздольненского межрайонного следственного отдела, следователи-криминалисты Управления криминалистики Главного следственного управления. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, будет назначен ряд экспертиз.

Кроме Людмилы Глушко, в автокатастрофе погибла еще одна женщина и двое мужчин.

По факту ДТП на трассе Черноморское – Евпатория, в котором погибла глава Черноморского района Крыма, Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

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