По факту ДТП с четырьмя погибшими возбуждено уголовное дело

По факту ДТП на трассе Черноморское – Евпатория, в котором погибла глава Черноморского района Крыма, Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
Кроме Людмилы Глушко, в автокатастрофе погибла еще одна женщина и двое мужчин.
Сейчас место ДТП исследуют руководство и сотрудники Раздольненского межрайонного следственного отдела, следователи-криминалисты Управления криминалистики Главного следственного управления. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, будет назначен ряд экспертиз.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото предоставлено ГСУ СКР по республике Крым и Севастополю
Источник: Вести.Севастополь