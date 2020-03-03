По факту разгрома могилы моряка-краснофлотца в Сахарной головке прокуратура Севастополя проводит проверку

3 марта 2020     12
По факту разгрома могилы моряка-краснофлотца в Сахарной головке прокуратура Севастополя проводит проверку Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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По факту разгрома могилы моряка-краснофлотца в Сахарной головке прокуратура Севастополя проводит проверку
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Служба информации «Вести – Севастополь» Источник: Вести.Севастополь


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