По факту смерти женщины у дверей больницы возбуждено уголовное дело

5 сентября 2019     12
По факту смерти женщины у дверей больницы возбуждено уголовное дело

По результатам процессуальной проверки всех сведений, выявленных в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей, Следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В конце августа на скамейке в сквере около 4-й горбольницы умерла Александра Учуватова. Увидев, что женщине плохо, прохожие пытались обратить внимание медиков на ее состояние, но в ответ натолкнулись лишь на хамство работниц приемного покоя. Скорая, приехавшая на вызов, констатировала уже смерть женщины. В последние годы она много пила, бомжевала, но это не повод отказывать человеку в медицинской помощи, считают те, кто пытался помочь «Бабшуре» – так ее называли знакомые.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Источник: Вести.Севастополь

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