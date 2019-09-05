По факту смерти женщины у дверей больницы возбуждено уголовное дело

По результатам процессуальной проверки всех сведений, выявленных в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей, Следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В конце августа на скамейке в сквере около 4-й горбольницы умерла Александра Учуватова. Увидев, что женщине плохо, прохожие пытались обратить внимание медиков на ее состояние, но в ответ натолкнулись лишь на хамство работниц приемного покоя. Скорая, приехавшая на вызов, констатировала уже смерть женщины. В последние годы она много пила, бомжевала, но это не повод отказывать человеку в медицинской помощи, считают те, кто пытался помочь «Бабшуре» – так ее называли знакомые.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Источник: Вести.Севастополь