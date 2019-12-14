По факту смерти ребенка в больнице Севастополя возбуждено уголовное дело

Следователи установили, что 8-летний мальчик получил дома травму головы. Его госпитализировали в одно из медучреждений города, где спустя время ребенок скончался.

В Главном следственном управлении Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю было принято решение возбудить уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Сейчас следователи выясняют, как проходила процедура госпитализации мальчика, насколько своевременно и качественно была оказана медицинская помощь. Изъята вся необходимая медицинская документация, назначены экспертизы для установления точной причины смерти.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР, ход расследования уголовного дела находится на контроле главы управления.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь