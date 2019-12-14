По факту смерти ребенка в больнице Севастополя возбуждено уголовное дело

14 декабря 2019     5
По факту смерти ребенка в больнице Севастополя возбуждено уголовное дело

Следователи установили, что 8-летний мальчик получил дома травму головы. Его госпитализировали в одно из медучреждений города, где спустя время ребенок скончался.

В Главном следственном управлении Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю было принято решение возбудить уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Сейчас следователи выясняют, как проходила процедура госпитализации мальчика, насколько своевременно и качественно была оказана медицинская помощь. Изъята вся необходимая медицинская документация, назначены экспертизы для установления точной причины смерти.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР, ход расследования уголовного дела находится на контроле главы управления.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

По факту смерти ребенка в больнице Севастополя возбуждено уголовное дело
По факту смерти ребенка в больнице Севастополя возбуждено уголовное дело

Следователи установили, что 8-летний мальчик получил дома травму головы. Его госпитализировали в одно из медучреждений города, где спустя время ребенок …


Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов
Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

17:01 Телеведущая Елена Малышева в беседе с URA.RU прокомментировала исследование учёных из Колумбийского университета США о том, что рафинированные углеводы, …


Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП под Орлом
Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП под Орлом

В результате столкновения двух легковых машин в Орловской области погибли два человека. Еще четверо, в том числе ребенок 2007 года …


В России появятся «Города трудовой доблести»
В России появятся «Города трудовой доблести»

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести». Документ опубликован в электронной базе данных парламента. Согласно президентской инициативе, …


Каждый этап реконструкции Большой Морской вызывает недоумённые вопросы
Каждый этап реконструкции Большой Морской вызывает недоумённые вопросы

Цифра, на мой взгляд, сомнительная. На проспекте Генерала Острякова высаженная к столетию В.Ленина аллея из ста платанов, которая тянется от улицы Силаева вверх …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты