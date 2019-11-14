По Центральному кольцу будут ходить два бесплатных автобуса №13 и 13А

На время реконструкции Большой Морской изменится схема движения троллейбусов. Чтобы сохранить интервал движения, там с 15 ноября дополнительно будут курсировать два автобуса №13 и 13 А. Проезд в них сделают бесплатным.

Как сообщил заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Артем Гришин, в мониторинговом центре проанализировали ситуацию, сложившуюся на Большой Морской. Из-за пробок нарушился интервал движения общественного транспорта, чей путь проходит по этой улице.

Сохраняются троллейбусы №1, 5, 10, 10-К и 12. При этом сократится маршрут троллейбуса №5 – он будет ходить только до улицы Токарева. Маршрут троллейбуса №5 будет компенсирован автобусом.

Маршрут №1, связывающий Стрелецкую бухту и Корабельную сторону, сохранят, чтобы люди не делали дополнительных пересадок. Так же, как и троллейбус №12, курсирующий между центром и 5 км.

Изменится схема движения маршрутов № 3, 7, 9 – их сократят по «короткому плечу». Они не будут объезжать весь Центральный холм и заходить на Большую Морскую – а от площади Суворова сразу пойдут на пл. Ушакова. Для тех, кому, например, нужно добраться на «тройке» от пл. Ластовой до пл. Нахимова, и вводят бесплатные шатлы. Выйдя на площади Суворова, пассажиры пересядут в автобус №13 или 13А и доедут до Нахимова.

“Если житель города хочет уехать на Корабельную сторону, он понимает, что на площади Ушакова его ждет пустой троллейбус, который без дорожных затруднений может довезти его до дома. Соответственно, на площади Нахимова он может сесть на автобус №13 – абсолютно бесплатный (независимо от категории граждан), доехать до площади Ушакова, сесть на троллейбус и доехать до дома”, – объяснил Артем Гришин, заместитель директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры г. Севастополя.

Новые схемы движения общественно транспорта будут размещены в троллейбусах и автобусах, а также их можно найти в приложении «Умный транспорт» и «Яндекс. Транспорт».

Пожелания и предложения по организации движения общественного транспорта можно направить в смс по номеру + 7978 300 00 09.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь